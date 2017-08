Lloyds punta a ridurre dipendenza da Londra - stampa

LONDRA, 2 settembre (Reuters) - Loyds Banking Group (LLOY.L) ha avuto il via libera da parte dei suoi azionisti per un aumento di capitale da 10 miliardi di sterline (11,37 miliardi di euro) con l'obiettivo di essere meno dipendente dal denaro pubblico. A scriverlo è il quotidiano britannico The Guardian. Uno tra i maggiori 15 azionisti della banca, però, oggi ha riferito a Reuters che Lloyds non ha ancora preso contatti con i potenziali investitori. Una fonte vicina alla situazione ha confermato che l'istituto non ha ancora coinvolto attivamente i principali azionisti in vista di un possibile aumento di capitale.

Lloyds - di cui lo stato possiede il 43% dopo il salvataggio di HBOS nel 2008 - ha 260 miliardi di sterline di asset tossici che ha assicurato nell'ambito del programma Asset Protection Scheme (ASP) per 15 miliardi di sterline. Il pagamento del premio assicurativo potrà essere effettuato solo se Lloyds consentirà a Londra di acquistare nuove azioni, portando così la quota detenuta dallo stato oltre il 60%.

Diverso il progetto del Ceo Eric Daniels, che prevede di alleggerire a 130 miliardi di sterline l'ammontare degli asset tossici assicurati, scrive il quotidiano.

La Commissione europea guarda con preoccupazione l'aiuto accordato da Londra e teme che la banca possa essere costretta a vendere delle attività.

Un portavoce di Lloyds si è astenuto da qualsiasi commento sull'articolo di The Guardian.

Lloyds ha pubblicato recentemente perdite ante imposte per 4 miliardi di sterline, con HBOS che pesa per l'80% circa dei 14 miliardi di commissioni per gli asset tossici. Intorno alle 12,26 il titolo cede il 4,30% a 101,41 sterline a Londra.