Ferrovie, francese Sncf entra in capitale Ntv - stampa

PARIGI, 9 ottobre (Reuters) - La Sncf, la società statale francese delle ferrovie, acquisirà il 20% del capitale della Ntv, il primo operatore privato italiano, e comincerà a operare in Italia: lo scrive oggi il quotidiano economico d'Oltralpe Les Echos.

Il giornale spiega che l'operazione - a scapito della tedesca Deutsche Bahn, anch'essa interessata a Ntv - ammonterà a 80 milioni di euro.

L'accordo è stato approvato ieri sera dai consigli di amministrazione di Sncf e di Ntv, scrive ancora Les Echos.

Per il quotidiano, questa mossa - che apre le ostilità per il consolidamento del trasporto ferroviario passeggeri in Europa - mette in pratica le ambizioni di Guillaume Pepy, presidente della Sncf, che intende assicurare la crescita della società entro il 2012 attraverso una serie di acquisizioni.