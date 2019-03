BORSA MILANO chiude piatta, banche deboli, brillano Fca, Campari, giù STM

INDICE RIC ORE 17,40 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 21.059,60 -0,09% 21.078,76 Allshare 23.091,91 -0,03% 23.098,34 Banche 8.499,46 -0,35% 8.529,02 Oil & Gas 18.390,41 -0,45% 18.474,26 Auto & Pr 190.853,05 +1,21% 188.566,94 Volumi 2,04 mld MILANO, 25 marzo (Reuters) - Piazza Affari chiude piatta, nonostante l'intonazione positiva dopo l'indice Ifo tedesco superiore alle attese. . "E' stata una seduta interlocutoria con volumi non rilevanti, anche se non ci sono settori particolamente venduti", osserva un broker. ** Le banche sono in linea con l'Europa, dopo i segnali positivi dall'economia tedesca, che fanno sperare per quella italiana. L'indice italiano -0,35% da uno Stoxx europeo a -0,2%. Piatta UNICREDIT , debole INTESA SP. ** FIAT CHRYSLER (FCA) +2,02% dopo che le indiscrezioni stampa secondo cui Psa avrebbe approcciato il gruppo diverse volte, ma EXOR avrebbe rifiutato un accordo sulla base di uno scambio di azioni. ** CAMPARI balza del 3,19% dopo l'upgrade di Goldman a 'buy' con un target a 10 euro. ** STMICROELECTRONICS lascia sul terreno il 3,86% dopo i recenti rialzi. ** PRYSMIAN sale dello 0,7% ma dopo il netto ribasso di venerdì. ** TELECOM ITALIA segno positivo (+0,23%) su nuove indiscrezioni per un accordo sulla governance che dia il via libera alle operazioni straordinarie attese, anche se il mercato resta cauto. ** Media in discesa in tutta Europa con indice settoriale a -1,3%. MEDIASET cede l'1,5%, CLASS EDITORI (-4,2%). ** Infine FINCANTIERI perde il 3,87% sui timori di un ingresso nel capitale di Alitalia e dopo l'avaria che ha coinvolto nel fine settimana una delle navi dell'armatore norvegese Viking Ocean Cruises, costruita dal gruppo italiano, dicono i trader. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia