BORSA MILANO parte positiva, bene Stm, banche, sempre forte Pininfarina

INDICE RIC ORE 9,20 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 21.861,57 +0,59% 21.737,80 Allshare 23.755,34 +0,60% 23.617,54 Banche 7.997,17 +0,76% 7.937,00 Oil & Gas 16.675,85 +0,49% 16.595,31 Aut & PR 214.621,91 +1,09% 221.315,72 Volumi MILANO, 5 settembre (Reuters) - Piazza Affari parte positiva anche oggi in un contesto europeo impostato al rialzo, dopo il balzo di Wall Street ieri sera. Sul fronte interno, oggi giura il nuovo governo giallorosso. Lo spread del rendimento fra i titoli di stato decenalli italiani e tedeschi si muove intorno a 148 punti base. ** L'effetto spread sulle banche prosegue anche oggi. Ben comprate BANCO BPM (+0,62%), UNICREDIT (+0,76%) e BANCA MPS (+0,54%). Continua a fare meglio del mercato MPS che balza dell'1,3%. ** L'annuncio del ritiro della contestata legge sull'estradizione da parte del governo di Hong Kong spinge al rialzo il lusso: premiata in particolare MONCLER (+3,91%). ** Riflettori sul settore high tech sul rinnovato ottimismo per una ripresa dei colloqui Usa-Cina. STM balza dell'1,6%. ** Bene FCA che cresce dell'1,65%. ** Tra i più piccoli vola ancora PININFARINA (+5,11%). Bene anche GIGLIO in salita del 5% sulla dell'annuncio scia dell'ingresso nel mondo del design a seguito dell'accordo con Kartell per il retail online in Italia e all'estero.