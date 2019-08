BORSA MILANO in calo con Europa su tensioni Usa-Cina

INDICE RIC ORE 9,20 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 21.206,39 -1,69 21.566,91 Allshare 23.127,04 -1,57 23.496,38 Banche 7.752,26 -2,03 7.912,80 Oil & Gas 16.676,36 -1,33 16.901,84 Aut & PR 210.408,02 -2,54 215.891,20 Volumi 303 mln MILANO, 2 agosto (Reuters) - Avvio in netto calo per Piazza Affari che come le altre borse europee risente delle minacce del presidente Usa Donald Trump di nuovi dazi sulle importazioni dalla Cina. L'inasprirsi delle tensioni tra le due maggiori economie del mondo pesa in particolare sul settore auto e su quello tecnologico, mentre la debolezza del greggio condiziona il settore energetico. ** STM perde più del 4%. ** Pesante l'automotive in tutta Europa. PIRELLI, che ieri a mercati chiusi ha nuovamente rivisto al ribasso le guidance, perde il 4,4%. CNH perde più del 3%, FCA , fresca di nuovi dati deboli sulle immatricolazioni in Italia, perde il 2,6%. ** BANCHE in calo dopo il rialzo di ieri, condizionate dall'allargamento dello spread tra BTP e Bund. ** Sulla scia del greggio, ENI perde l'1,5%, SAIPEM <SPMI.M I> quasi il 3%. ** Si placa TOD'S (-1,6%) dopo la corsa degli ultimi due giorni. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........