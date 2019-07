BORSA MILANO apre lieve rialzo, bene le banche, corre Mps, rimbalza Saipem

INDICE RIC ORE 9,20 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 21.948,12 +0,26% 21.886,17 Allshare 23.870,38 +0,08% 23.851,11 Banche 8.313,33 +0,57% 8.265,83 Oil & Gas 17.378,50 +0,49% 17.299,14 Aut & PR 216.776,95 -0,12% 217.034,59 Volumi MILANO, 10 luglio (Reuters) - La borsa di Milano apre leggermente positiva. La giornata sembra proiettata sull'attesa di quello che dirà il presidente della Fed, Jerome Powell, nel pomeriggio con eventuali indicazioni sulla politica monetaria. ** BANCARI in recupero dopo i recenti ribassi in scia dell'andamento di Deutsche Bank. ** FINECOBANK tenta un rimbalzo con un +0,69% dopo il collocamento della quota UNICREDIT. Quest'ultima sale dell'1,2%, mentre l'altra big bancaria INTESA SP avanza dello 0,55%. ** Tornano gli acquisti anche su MPS (+3,1%) dopo il calo di ieri e dopo aver messo a segno un rialzo di oltre il 30% in poche sedute, su attese di de-risking. ** Recuperano anche i titoli legati all'andamento del greggio, SAIPEM rimbalza con +1,3% dopo il -3,22% registrato ieri. La oil service si è aggiudicata due contratti in Arabia Saudita per un importo di oltre 3,5 miliardi di dollari. TENARIS +0,8%, ENI +0,7%. ** SNAM cresce dello 0,11% dopo che Exane Bnp Paribas ha alzato la raccomandazione a "outperform" da "neutral" e prezzo obiettivo a 4,9 euro da 4,80 euro precedente. ** Raccolta anche INWIT (+1,2%) dopo che Credit Suisse ha alzato il prezzo obiettivo a 10,40 euro da 8,7 euro precedente. (Giancarlo Navach) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........