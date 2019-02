BORSA MILANO positiva, brillano Diasorin, Ferrari, calano Mediaset, Tim

MILANO, 1 febbraio (Reuters) - Piazza Affari apre in rialzo in un mercato cauto, in attesa dei dati macro da diversi Paesi europei. In mattinata è previsto il Pmi di Italia, Francia, Germania, Grecia, Spagna e zona euro. Continua a pesare il dato Istat sul Pil dell'ultimo trimestre 2018, che ieri ha certificato la recessione tecnica italiana. ** Alle 9,30 l'indice FTSE Mib e l'ALLSHARE salgono dello 0,4%. L'indice europeo Stoxx 600 segna +0,2%. ** Bancari positivi (+0,5%) dopo il calo di ieri sulla scia dell'Europa, trascinata da Deutsche Bank e Commerzbank sull'ipotesi di fusione, poi smentita. ** FERRARI sale ancora dopo il balzo di ieri sulle previsioni 2019, che hanno anticipato i target su free cash flow ed Eps, previsti per il 2020. ** TELECOM ITALIA perde terreno a quota 48 cent, dopo il rimbalzo di ieri sulla notizia che il fondo Elliott é salito al 9,4% dall'8,8% del capitale. ** DIASORIN balza del 4% circa dopo la certificazione dalla Food and Drug Administation (FDA) per la vendita sul mercato statunitense del test Liaison della Calprotectina. ** MEDIASET in calo del 2% dopo il downgrade di Barclays a underweight. ** LAZIO +3% dopo la vittoria con l'Inter di ieri che la porta alla semifinale di coppa Italia. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........