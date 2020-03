BORSA MILANO ben sotto massimi, mercato fragile

INDICE RIC ORE 13,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 18.539,71 +0,35% 18.475,91 Allshare 20.164,85 +0,23% 20.105,88 Banche 6.650,01 +0,15% 6.640,19 Oil & Gas 11.216,73 +3,41% 10.846,99 Aut & PR 177.603,30 +2,83% 172.707,46 Volumi 2,211 mld MILANO, 10 marzo (Reuters) - La borsa di Milano riduce drasticamente il rialzo in un mercato fragile e volatile, dopo il tentativo di rimbalzo della mattinata seguito al ribasso dell'11,2% di ieri, sull'epidemia del coronavirus e per il crollo del prezzo del petrolio. "Si attendono sviluppi, c'e' grande incertezza, il mercato è fragile", dice un trader. Si guarda alle decisioni che assumeranno governi e banche centrali a livello mondiale per introdurre stimoli coordinati che affrontino l'impatto economico dell'epidemia da coronavirus. Sul fronte interno, da stamani sono in vigore le nuove misure decise dal governo che ha esteso a tutta l'Italia le restrizioni già varate nel weekend per la Lombardia e 14 province. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Stefano Rebaudo, in redazione a Milano Sabina Suzzi)