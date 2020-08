BORSA MILANO in lieve rialzo, acquisti su Ferragamo, Telecom e Mediobanca

INDICE RIC ORE 16,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.066,89 +0,18 20.030,05 Allshare 21.889,69 +0,18 21852,44 Banche 7.280,77 +0,14 7270,32 Oil & Gas 10.917,17 -0,61 10983,77 Aut & PR 205.902,22 +0,32 205237,69 Volumi 831 mln MILANO, 26 agosto (Reuters) - Piazza Affari conquista un frazionale rialzo nel pomeriggio, aiutata come le altre borse europee dalla buona apertura di Wall Street, anche se gli scambi restano contenuti e prevale tra gli investitori un clima di attesa per le indicazioni che potrebbero arrivare domani dalla banca centrale Usa sulla politica monetaria. ** In grande spolvero FERRAGAMO che sale di oltre 7% dopo l'upgrade a "buy" di Jefferies che ha anche alzato il target price a 15 da 11 euro. Secondo il broker la crisi Covid potrebbe accelerare un processo di reazione positivo all'indebolimento del brand, compresa l'ipotesi cessione. ** Tonica anche TELECOM (+5%) dopo le indiscrezioni stampa secondo cui potrebbe esserci un'accelerazione sul progetto della rete unica. ** Poco mosse le banche, con l'eccezione di MEDIOBANCA (+3,3%) dopo il via libera della Bce a Leonardo del Vecchio a salire oltre il 10% del capitale fino a un massimo del 20%. "L'ok da parte della Bce aumenterebbe l'appeal speculativo su Mediobanca e Generali, creando un forte supporto specialmente su Mediobanca", commentava stamani Equita in attesa del verdetto. ** In calo le utility: SNAM -1,2%, TERNA -1,8%. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematica italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ....... Market statistica................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... 2Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Claudia Cristoferi, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)