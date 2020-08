BORSA MILANO poco mossa in avvio, corre Ferragamo, bene Telecom

INDICE RIC ORE 9,15 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.036,06 +0,02 20.030,05 Allshare 21.862,13 +0,04 21852,44 Banche 7.289,06 -0,26 7270,32 Oil & Gas 10.996,27 +0,11 10983,77 Aut & PR 204.845,11 -0,19 205237,69 Volumi 83 mln MILANO, 26 agosto (Reuters) - Avvio poco mosso per Piazza Affari e per le altre borse europee, che come i mercati asiatici sembrano voler prendersi una pausa in attesa di indicazioni dalla banca centrale Usa sulla politica monetaria. Domani parlerà infatti il presidente della Fed Jerome Powell in occasione del simposio annuale dei banchieri centrali a Jackson Hole e gli investitori si aspettano un approccio più accomodante sull'inflazione, che aprirebbe la strada a un duraturo allentamento della politica della Fed. ** In forte rialzo FERRAGAMO che guadagna quasi 5% dopo l'upgrade a "buy" di Jefferies che ha alzato il target price a 15 da 11 euro. ** Tonica anche TELECOM (+2,8%) dopo che, scrive Repubblica, il governo ha dato il via libera all'ingresso del fondo americano Kkr nella rete secondaria di Tim, quella in rame e fibra che connette gli armadietti alle abitazioni. ** Poco mosse le banche, mentre scendono le utility (SNAM, TERNA , ITALGAS). In calo PRYSMIAN a quasi -1%. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematica italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ....... Market statistica................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... 2Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Claudia Cristoferi, in redazione a Milano Sabina Suzzi)