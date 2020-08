BORSA MILANO estende rialzo, corrono Creval e Pop Sondrio, in luce anche Ferragamo

INDICE RIC ORE 12,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.336,4 +0,73 20.209,11 Allshare 22.182,67 +0,68 22.061,41 Banche 7.416,40 +1,12 7.334,33 Oil & Gas 11.327,92 +1,16 11.197,80 Aut & PR 205.439,15 +1,14 203.116,51 Volumi 614 mln MILANO, 12 agosto (Reuters) - Prosegue la fase rialzista a Piazza Affari, con gli indici positivi per la quarta seduta consecutiva. A livello globale questa settimana il rally dei mercati è stato alimentato da dati macro positivi da Cina ed Europa, uniti ai segnali di progresso nello sviluppo di un vaccino anti Covid e alle attese per nuovi pacchetti di stimolo a sostegno dell'economia Usa colpita dalla pandemia del coronavirus. Sul fronte dello spread del rendimento dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi la forbice si mantiene intorno ai 142 punti base. Il Brent è stabile a 45 dollari la barile. ** Banche toniche anche oggi dopo lo strappo al rialzo di ieri: BANCO BPM sale dello 0,4% che si aggiunge al +7% circa di ieri sulle attese di M&A alimentate dalle dichiarazioni dell'AD Castagna. Oggi Ubs ha portato il prezzo obiettivo sul titolo a 0,97 euro da 0,95 euro precedente. ** Interesse anche sulle big INTESA SANPAOLO (+1,4%%) e UNICREDIT (+1,6%). Spunti anche su BPER (+3%), uno dei titoli rimasti più indietro per le attese dell'aumento di capitale a seguito dell'accordo per rilevare 532 sportelli nell'ambito dell'operazione Intesa-Ubi. Oggi il denaro premia in particolare le banche più piccole, come POPOLARE DI SONDRIO (+2,3%), l'ultima popolare che non si è ancora convertita in Spa, e CREVAL (+3,3%). "Oggi si punta in particolare sulle banche minori che possono essere coinvolte nell'M&A", osserva un trader. ** Non si placa l'interesse per MEDIOBANCA, in salita dell'1,4% dopo il rally di ieri sulle indiscrezioni secondo cui Leonardo Del Vecchio punta ad aumentare la quota al 13-14%, una volta che la Bce darà il suo via libera alla richiesta di salire fino al 20% questo mese. In lieve rialzo GENERALI. ** Ben raccolta FERRARI con un trader che cita il forte incremento del prezzo obiettivo da parte di un grosso broker Usa a circa 226 euro da 153 euro precedente. ** Prosegue anche oggi il denaro su FERRAGAMO (+3,7%), comprata anche TOD'S che balza del 2%. ** TELECOM poco mossa (+0,35%) incurante del balzo delle tlc a livello europeo dopo l'offerta sulla svizzera Sunrise Communications da parte di Liberty Global. ** Fuori dal paniere principale, saliscendi continuo per AUTOGRILL (-2%), uno dei titoli più colpiti dalla chiusura delle attività e dal drastico calo del traffico aeroportuale e autostradale, che ieri è balzato di oltre il 9%. ** Anche oggi altro debutto all'Aim. E' la volta di SOURCESENSE, società attiva nell'integrazione di soluzioni enterprise-ready basate su tecnologie Open Source. Il titolo non riesce a fare prezzo e segna un indicativo di 1,95 euro da 1,3 euro del collocamento. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematica italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ....... Market statistica................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... 2Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Giancarlo Navach, in redazione a Milano Sabina Suzzi)