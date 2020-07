BORSA MILANO resta debole nonostante Wall Street positiva, bene utility, giù Stm

INDICE RIC ORE 16,35 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 19.946,25 -0,33 20.012,68 Allshare 21.743,90 -0,23 21.793,49 Banche 7.111,77 -1,03 7.185,64 Oil & Gas 11.702,37 +0,02 11.700,45 Aut & PR 192,912,03 -0,78 194.418,87 Volumi 1,09 mld MILANO, 8 luglio (Reuters) - Piazza Affari prova nuovamente a rialzare la testa grazie all'avvio moderatamente positivo di Wall Street ma rimane ancora schiacciata dai timori legati ai nuovi contagi da Covid-19, soprattutto in Usa. Gli investitori restano estremamente cauti e attenti ai minimi segnali di una ripresa dell'economia, pronti a riprendere le posizioni, anche se il quadro non è al momento incoraggiante. Si cerca rifugio nei settori più difensivi, come le utility, mentre banche e industriali pagano le incertezza di questa fase. ** SNAM rimane la più gettonta del listino principale con un rialzo del 2,8% beneficiando del decreto semplificazioni approvato dal governo che introduce iter autorizzativi velocizzati per gli investimenti nelle opere infrastrutturali comprese le reti di trasporto gas. ** Bene anche ENEL, in progresso dell'1,7% e TERNA a +0,8%. ** STM scivola in fondo al FTSE Mib con un calo del 2,6% in scia ai ribassi di Nokia sui rischi che il gruppo finlandese possa allentare i suoi legami di business in Usa con un cliente importante come Verizon. ** ATLANTIA perde l'1,9% circa mentre si avvicina la decisione sulla concessione. Il premier Giuseppe Conte si aspetta di poter chiudere la controversia sulla possibile revoca ad Autostrade per l'Italia al più tardi entro la fine di questa settimana, mentre la decisione del ministro dei Trasporti Paola De Micheli di affidare la gestione del nuovo Ponte di Genova alla stessa Aspi ha riaperto lo scontro politico attorno al tema della concessione alla società dei Benetton. ** In un settore europeo debole, le banche sono complessivamente vendute con BANCO BPM in calo di due punti percentuali mentre BPER, in controtendenza, è in lieve terreno positivo dopo la conclusione dell'operazione di cartolarizzazione di sofferenze. ** Ribassi su petroliferi, con ENI in calo di oltre l'1%, e automotive con CNH e FCA in discesa rispettivamente dell'1,3% e dell'1,9% circa. ** Prese di profitto su MONCLER, in ribasso di un punto percentuale, dopo lo sprint della vigilia, in un contesto difficile per il settore del lusso e che vede FERRAGAMO perdere l'1,9%. ** BANCA GENERALI cede il 3,8% dopo l'inchiesta del Financial Times secondo cui sul mercato sarebbero stati venduti titoli legati a cartolarizzazioni collegate alle organizzazioni criminiali e che avrebbe visto anche l'istituto italiano vendere questo tipo di bond. "Per Banca Generali l'operazione è di importo molto contenuto ed è stato rimborsato completamente ai clienti", commenta Equita Sim. Banca Generali interpellata ribadisce "l'estraneità ai fatti citati e la trasparenza e l'accuratezza nei processi di controllo della banca". ** Tra i titoli a minore capitalizzazione BIM perde il 7% circa dopo l'annuncio dei termini dell'aumento di capitale da 36,8 milioni circa con un prezzo a sconto del 38% sul Terp. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematica italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ....... Market statistica................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... 2Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Andrea Mandalà, in redazione a Milano Cristina Carlevaro)