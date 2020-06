BORSA MILANO debole, pesano timori virus Germania e stacco cedole, balza Interpump

INDICE RIC ORE 12,50 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 19.573,55 -0,23 19.618,93 Allshare 21.325,06 -0,24 21.375,79 Banche 6.803,19 +0,04 6.800,13 Oil & Gas 11.672,73 -2,22 11.937,39 Aut & PR 190.817,53 +1,54 187.921,94 Volumi 0,756 mld MILANO, 22 giugno (Reuters) - Andamento piatto a Piazza Affari che risente anche di un fattore tecnico legato allo stacco cedola di numerose blue chip che impattano per lo 0,312% sull'indice. Stamani avvio molto pesante con gli investitori spaventati dal nuovo focolaio di coronavirus nei mattatoi in Nord Reno-Westfalia in Germania. Ma poi a prevalere sono stati nuovamente gli acquisti, nonostante i nuovi casi dell'epidemia potrebbero mettere a rischio la ripresa delle economie. "Stamani a preoccupare era il dato sul nuovo focolaio in Germania, ma evidentemente, dopo un primo sbandamento, i mercati hanno voglia di continuare a salire", osserva un trader. Lo spread di rendimento fra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi torna a stringere intorno ai 174 punti base, così come sul fronte delle materie prime il greggio si mantiene stabile sopra i 42 dollari, frenato dai timori di un aumento di casi di coronavirus in tutto il mondo che potrebbe rallentare la ripresa della domanda di carburante ** Poco mosse le banche, settore al centro di una intensa volatilità in questa fase di mercato. Le big INTESA SANPAOLO e UNICREDIT si muovono in frazionale calo dopo un avvio piuttosto pesante. Debole anche MEDIOBANCA. Stabile MPS (+0,2%), mentre sono in profondo rosso sia BPER (-2,5%), che da oggi esce dall'indice delle blue chip, sia UBI (-1,4%) in attesa che Consob approvi il documento di offerta per l'Ops di Intesa. ** Forte balzo per INTERPUMP (+5,6%) che festeggia l'ingresso nel FTSE Mib insieme a INWIT (+2,4%). Venduta, invece, FERRAGAMO (-1,4%) che lascia il principale indice di Borsa Italiana. ** Dopo il debutto boom di venerdì scorso, oggi andamento più tranquillo per GVS, l'azienda bolognese attiva nella fornitura di soluzioni di filtrazione e di mascherine industriali. Il titolo sale dello 0,9% dopo avere toccato un nuovo massimo storico a 10,62 euro rispetto al prezzo di Ipo di 8,15 euro. ** Ripiega il comparto oil. ENI cede lo 0,9%, SAIPEM l'1,7%. ** Raccolta FCA con un rialzo che sfiora il 2% in attesa a brevissimo dell'annuncio del via libera governativo al prestito garantito da 6,3 miliardi. ** Denaro anche su TIM in crescita dello 0,7%, bene anche POSTE ITALIANE in aumento del 2,4% nel giorno in cui ha staccato il dividendo. ** Trascurata ATLANTIA (-0,6%) in attesa di capire come evolverà il contenzioso con il governo sulle concessioni autostradali, che dovrebbe trovare una conclusione entro fine giugno. Fa peggio AUTOGRILL in flessione dell'1,3%. ** Fra le utility, bene IREN che balza dell'1,5% dopo che si è aggiudicata la gara per l'acquisizione di Unieco, società attiva nel settore waste ed operativa in Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Puglia con un'offerta pari a 90 milioni di euro. "Ci attendevamo un contributo positivo da acquisizioni pari a 11 milioni di euro nel 2021, che vengono quindi superati dall'operazione attuale e in anticipo di 1 anno rispetto alle nostre stime", scrive Equita nel daily. ** Giù, invece, A2A in flessione dell'1%. La multiutility lombarda concorreva anche lei per Unieco, mentre anche sul fronte Aim Vicenza-Agsm Verona, lo scorso venerdì sono state ammesse le offerte delle rivali Iren, Hera e dal tandem Alperia-Dolomiti Energia. ** Giù anche oggi SAFILO in calo dell'1,4% circa dopo lo stop con la casa di moda Max Mara al contratto di licenza per le collezioni da sole e da vista, che nel 2019 ha generato il 2% delle vendite di Safilo. ** Fra i minori strappa ESPRINET (+5,7%) dopo l'annuncio di aver siglato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% Gti Software y Networking. 