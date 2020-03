BORSA MILANO chiude in forte calo ma sopra minimi seduta, male Fca, tiene Ferrari

INDICE RIC ORE 17,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 14.980,34 -6,10% 15.954,29 Allshare 16.360,04 -6,06% 17.415,07 Banche 5.362,60 -9,77% 5.943,21 Oil & Gas 8.928,04 -4,13% 9.312,65 Aut & PR 153.614,88 -6,28% 163.909,22 Volumi 4,600 mld MILANO, 16 marzo (Reuters) - La borsa di Milano chiude in netto ribasso in un mercato volatile, dove si aggravano i timori dell'impatto del coronavirus sull'economia globale. La diffusione dell'epidemia sta convincendo la gente che tutti i paesi pagheranno un prezzo in termini di crescita, prezzo che nessuno riesce ancora a quantificare ma che potrebbe essere piuttosto pesante. Nel pomeriggio il FTSE Mib recupera, con il resto d'Europa, sulla scia di Wall Street, che tenta senza successo il rimbalzo sui minimi. L'annuncio delle nuove misure varate dal governo italiano a sostegno dell'economia aiuta l'azionario Italia. Ieri sera, a sorpresa, la Fed ha tagliato i tassi di interesse, di 100 punti base, oggi la Banca del Giappone ha deciso di allentare la politica monetaria. Una mossa destinata a sostenere i mercati, ma che oggi in apertura ha messo gli investitori ancora di piu' in ansia. La Bce è intervenuta in modo importante, acquistando titoli di Stato italiani, secondo i trader, un altro segnale destinato a rafforzare le quotazioni. ** BANCARI in caduta. Oggi UNICREDIT cede il 12,%, FINECOBANK contiene il calo a -1,%. ** ATLANTIA chiude in linea con il mercato dopo diverse sedute in cui ha fatto peggio sulle incertezze sul futuro della controllata Autostrade per l'Italia, dopo il crollo del ponte Morandi, oltre che sui timori per l'impatto del virus sui conti della società. ** Nel pomeriggio, quando l'indice della borsa di Milano rialza la testa emergono acquisti sui difensivi. SNAM chiude a +0,4% ben sotto i massimi di seduta. Segnano ribassi inferiori al 3% ENEL, ITALGAS , A2A, TERNA. ** Contiene il calo a -1% FERRARI marchio ritenuto in grado di sconfiggere anche una congiuntura particolarmente sfavorevole come questa. ** FIAT CHRYSLER (-14,5%) tra le peggiori del listino europeo con il partner PSA dopo lo stop alla produzione, per rispondere all'emergenza coronavirus sia dal lato sanitario che dal lato della domanda. ** SALVATORE FERRAGAMO (+3,6%) in controtendenza, con il lusso nel suo complesso che ha già scontato molto in termini di possibile impatto sui conti, da quando si pensava il virus sarebbe stato limitato alla Cina. ** DIASORIN -1,6% dopo il via libera al finanziamento dal governo Usa per sviluppo del test rapido per il coronavirus. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Stefano Rebaudo, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)