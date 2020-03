BORSA MILANO in netto calo, si temono misure più restrittive contro virus

INDICE RIC ORE 13,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 18.039,71 -2,38% 18.475,91 Allshare 19.632,20 -2,33% 20.105,88 Banche 6.442,95 -2,97% 6.640,19 Oil & Gas 10.736,17 -1,02% 10.846,99 Aut & PR 173.526,14 +0,47% 172.707,46 Volumi 3,424 mld MILANO, 10 marzo (Reuters) - La borsa di Milano accelera al ribasso nel pomeriggio in un mercato dove aumentano le preoccupazioni per il coronavirus e sui timori che siano necessarie misure ancora più restrittive, con impatto ancora più severo sull'economia. "Si parla di shutdown totale dell'Italia", dice un trader. La Lombardia, regione italiana più colpita dall'epidemia di coronavirus, ha invitato il governo a considerare misure ancora più drastiche di quelle già decise per limitare il contagio, che nel territorio lombardo ha già provocato 333 morti. Da oggi fino al 3 aprile tutta l'Italia è "zona protetta", uniformandosi alle misure già imposte in Lombardia e altre province del Nord. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Stefano Rebaudo, in redazione a Milano Sabina Suzzi)