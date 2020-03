BORSA MILANO in profondo rosso, spaventa virus, male banche, Atlantia

INDICE RIC ORE 12,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.883,34 -3,13% 21.554,88 Allshare 22.586,01 -3,15% 23.320,20 Banche 7.507,87 -3,31% 7.765,08 Oil & Gas 13.464,74 -3,81% 13.998,16 Aut & PR 187.994,93 -3,58% 194.982,18 Volumi 1,5 mld MILANO, 6 marzo (Reuters) - Venerdì nero a Piazza Affari. Indici in caduta libera. I ribassi si registrano su tutti i listini europei. Fa paura l'epidemia del coronavirus e soprattutto l'impatto sull'economia globale. "Le misure che i governi stanno adottando, a partire da quello italiano, danno l'idea della gravità della situazione. E in un contesto simile o si vende d'istinto oppure non si compra", osserva un trader. L'indice FTSE Mib è tornato sui livelli di fine agosto 2019 quando il leader della Lega Matteo Salvini fece cadere il primo governo Conte a trazione gialloverde. In rialzo anche la forbice dello spread del rendimento fra i titoli di stato decennali italiani e tedeschi che si porta oltre 187 punti base. Sul mercato c'è poco da segnalare. ** I BANCARI in profondo rosso, tra i più esposti ai timori di un rallentamento globale dell'economia per il virus, penalizzati anche dall'aumento dello spread. Le vendite colpiscono tutto il comparto: UBI BANCA (-5%), MPS (-5,3%). Fra le big INTESA SP arretra del 3,3%, UNICREDIT cede il 3,4%. Male anche il risparmio gestito, con AZIMUT in flessione del 5,7%. ** Travolti anche gli industriali con LEONARDO in calo del 4,1%. Male anche il resto del settore, come FCA perde il 3,2%. ** Volatile POSTE ITALIANE, che cede lo 0,4%, facendo comunque meglio rispetto al resto del mercato dopo l'annuncio del miglioramento della guidance per il 2020. "I risultati sono migliori delle attese e il dividendo in linea. La guidance 2020 è migliorata del 18% (utile netto da 1,1 a 1,3 miliardi) 6% sopra le stime", scrive Equita nel daily. ** Profondo rosso per ATLANTIA che perde il 7,8% dopo il rinvio dei conti della controllata Aspi. Un trader cita anche l'indiscrezione del Sole 24 Ore di oggi secondo cui, le trattative sul riassetto di Autostrade per l'Italia e l'ingresso di F2i nel capitale della società sono state interrotte martedì dal presidente di Edizione Gianni Mion. ** Giù anche AUTOGRILL (-5,3%) penalizzata dal calo dei consumi in una fase in cui si riducono in modo sostanziale gli spostamenti. ** Pesante tutto il comparto oil a seguito del nuovo tonfo del prezzo della materia prima. SAIPEM perde il 5,7%, ENI il 4,1%. ** PRYSMIAN perde l'8,6% sulla scia di una guidance 2020 in linea con il risultato del 2019 e definita "più cauta" dagli analisti ** Fra i minori, male FINCANTIERI (-9,4%) travolta dai problemi legati ai viaggi sulle crociere in tempi di coronavirus. ** Infine, spunti su AS ROMA che balza del 4,8% dopo i recenti ribassi legati alle prossime partire che si giocheranno a stadi chiusi. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Giancarlo Navach, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)