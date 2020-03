BORSA MILANO prosegue in netto calo, preoccupa coronavirus, giù banche, Autogrill

INDICE RIC ORE 12,40 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 21.603,79 -1,53% 21.946,03 Allshare 23.403,45 -1,57% 23.777,79 Banche 7.810,65 -2,45% 8.006,69 Oil & Gas 14.047,15 -1,30% 14.231,48 Aut & PR 194.542,95 -1,87% 198.240,78 Volumi 1,2 mld MILANO, 5 marzo (Reuters) - A Piazza Affari andamento decisamente negativo con gli investitori che mostrano preoccupazione per gli impatti del coronavirus sull'economia, mentre tutto il Paese sta affrontando questa emergenza. "Il flusso di notizie che continua ad arrivare è certamente preoccupante e potrebbe avere un impatto sull'attività economica", scrive Mediobanca Securities nel daily odierno. Ieri il governo ha annunciato la chiusura di scuole e università fino al 15 marzo su tutto il territorio nazionale. Un trader rileva che "la situazione sui mercati è pesante. E su questi livelli gli investitori non comprano", dice un trader. Lo spread del rendimento fra i titoli di stato decennali italiani e tedeschi si attesta a circa 167 punti base. In un mercato di questo tipo è difficile trovare spunti. ** Indice dei BANCARI ancora in calo. BANCO BPM cede il 3,5% che si aggiunge alla perdita del 12% post annuncio del piano industriale i cui target sono stati considerati dagli analisti ambiziosi alla luce dell'aggravamento dello scenario economico per quest'anno. ** Giù anche le big INTESA SANPAOLO, che cede il 2,47% e UNICREDIT il 2,2%. Male anche BPER, in flessione del 2,3% e MPS , in ribasso del 3,7%. ** Continuano le vendite su AUTOGRILL dopo lo scivolone ieri del 4,6% a seguito dei timori sull'impatto delle nuove misure del governo che limiteranno ulteriormente i trasporti e quindi i consumi. L'attenzione del mercato si sta spostando sui risultati del secondo semestre 2019 il prossimo 12 marzo, che sarà soprattutto l'occasione per conoscere le stime per il 2020 alla luce dell'emergenza coronavirus. ** Dopo un avvio positivo, ripiegano pure i difensivi, saliti in questi giorni perché garantiscono flussi di dividendi costanti anche in periodi di crisi. Inoltre, a spingere gli investitori verso questo settore la presentazione da parte della Commissione europea della legge sul "climate change" cha ha come obiettivo quello di arrivare alla neutralità climatica al 2050. SNAM mantiene un rialzo dello 0,10%, TERNA (+0,72%). ** ITALMOBILIARE sale dell'1,7% con Kepler Cheuvreux che ha alzato il prezzo obiettivo a 31 euro da 28,6 euro precedente dopo l'annuncio del dividendo. ** Prosegue il momento negativo per le squadre di calcio con la JUVENTUS in flessione del 2,7%. Il titolo uscirà anche dall'indice Ftse Mib con la prossima revisione di fine marzo. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Giancarlo Navach, in redazione a Roma Francesca Piscioneri)