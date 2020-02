BORSA MILANO in rialzo, brillano Ubi, Banco Bpm, cala Stm, balzo Lazio

INDICE RIC ORE 17,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 25.120,54 +1,02% 24.867,01 Allshare 27.273,73 +1,01% 27.000,45 Banche 10.093,99 +1,82% 9.913,17 Oil & Gas 16.252,35 +1,02% 16.088,79 Aut & PR 226.984,24 +1,68% 223.224,34 Volumi 2,075 mld MILANO, 17 febbraio (Reuters) - Piazza Affari chiude in rialzo in un mercato che oggi mostra ottimismo sull'impatto del coronavirus sull'economia globale. Le piazze asiatiche nella notte sono salite, sostenute dalle nuove misure della banca centrale cinese a supporto della crescita. L'istituto centrale cinese ha ridotto il tasso sui prestiti a medio termine 'medium term facility'. ** BANCHE positive, grazie a un rimbalzo generalizzato dopo i recenti cali. Il comparto italiano è il più volatile e oggi, trascinato anche da Ubi, fa significativamente meglio dell'indice europeo. ** UBI +5,5% dopo i numeri del piano più forti delle previsioni e sul rendimento atteso dalla cedola. ** Ubi trascina con sé anche BANCO BPM, +5,4%, in un mercato che continua a guardare all'ipotesi M&A, dice un trader. ** Brillante un'altra banca regionale, BPER (+3,3%), perché potrebbe essere coinvolta nel risiko, che secondo un analista quest'anno dovrebbe interessare gli istituti di medie dimensioni. Anche CREVAL +7,1%, segue il trend. ** Le big UNICREDIT e INTESA si limitano a +1,9% e +1,3%. ** Tra gli industriali, STM (-2,7%) corregge i recenti rialzi, con gli investitori che restano però positivi sul titolo. ** Recupera chi ha fatto male nelle ultime sedute, come PIRELLI (+4,4%). ** ATLANTIA +0,3% in assenza di novità sul fronte concessione. ** MEDIASET (+0,1%) reagisce marginalmente al nuovo passaggio della vicenda della holding olandese, con il tribunale spagnolo che respinge il ricorso alla sospensiva della delibera per la nascita di MediaforEurope. ** NEXI +3,9% su nuovi record, prosegue il rialzo iniziato dopo i risultati che hanno portata re-rating positivi da parte di diversi broker. ** LAZIO +11,5% dopo la vittoria sull'Inter che ha portato il club al secondo posto in classifica a un punto dalla JUVENTUS, che con un -0,3% non sembra turbata dall'evento. Per la Lazio il mercato guarda alle maggiori entrare legate alla partecipazione alla Champions il prossimo anno. ** Recupera RECORDATI (+1,9%) dopo i risultati preliminari 2019. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Stefano Rebaudo, in redazione a Milano Sabina Suzzi)