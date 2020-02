BORSA MILANO su massimi seduta su sollievo Cina, bene Nexi, strappa Lazio

INDICE RIC ORE 12,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 25.004,54 +0,55% 24.867,01 Allshare 27.162,85 +0,60% 27.000,45 Banche 10.013,98 +1,02% 9.913,17 Oil & Gas 16.208,03 +0,74% 16.088,79 Aut & PR 226.270,44 +1,36% 223.224,34 Volumi 0,78 mld MILANO, 17 febbraio (Reuters) - Piazza Affari prosegue in rialzo la seduta odierna. Gli indici si muovono intorno ai massimi intraday con gli investitori che mostrano ottimismo sugli sviluppi del coronavirus cinese e sull'impatto sull'economia globale. In particolare il Ftse Mib torna a quota 25.000 punti, pari a un rialzo da inizio anno di oltre il 6%. "I mercati sono molto positivi. Si apprezzano in particolare le stime di Moody's sul Pil cinese con la conferma del dato di +5,7% nel 2021 e, quindi, questo vuol dire che si considera l'impatto del virus sull'economia come un evento una tantum", osserva un trader. Volumi piuttosto contenuti a seguito della chiusura dei mercati Usa per il Presidents Day. ** BANCHE positive. Fra le big, UNICREDIT avanza dell'1,3% e INTESA SP dello 0,9%. Sugli scudi UBI che estende il rialzo a oltre il 4% sulla scia dei dati sul piano industriale con un utile netto atteso al 2022 a 665 milioni e un Rote all'8,3%. Stime ben sopra le attese del broker Equita che si attendeva un utile di 535 milioni al 2022 pari a un Rote di 6,7%. ** Fra le società attive nei pagamenti digitali, svetta NEXI con un balzo del 4,2% e nuovi massimi storici a 16,09 euro dopo che Citi ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo sul titolo a 20 euro da 13,7 euro precedente e raccomandazione di "buy". ** Il prezzo del petrolio stabile consente al settore di tirare un po' il fiato dopo i recenti ribassi sui timori dell'impatto del virus cinese sulla domanda di greggio. ENI in salita dell'1,09%, SAIPEM +0,92%. ** Riflettori sul settore del calcio dopo la vittoria ieri da parte della LAZIO sull'Inter che ha portato il club romano al secondo posto in classifica a un punto dalla JUVENTUS. Il primo balza del 9,2%, mentre il secondo sale dello 0,24%. Debole la ROMA (-0,66%) sconfitta nella partita contro l'Atalanta. ** Fra gli industriali, in luce PIRELLI con una crescita del 2,9% in vista dei risultati preliminari attesi il 19 febbraio. Il broker Fidentiis si attende risultati trimestrali "soft" che potrebbero essere impattati della prolungata debolezza della domanda e dalla più alta competizione nei prezzi. ** Scivola STM in calo dell'1,4% dopo la recente corsa del titolo. ** Recupera RECORDATI (+1,6%) dopo i risultati preliminari 2019 in linea con le attese. ** Fra i minori, svetta Banca FINNAT con un balzo del 9%. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Giancarlo Navach, in redazione a Milano Sabina Suzzi)