BORSA MILANO cala su timori virus, ribassi contenuti per utility, Ferrari

INDICE RIC ORE 9,15 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 23.888,55 -1,13% 24.164,73 Allshare 25.999,55 -1,10% 26.287,60 Banche 9.102,02 -1,40% 9.231,42 Oil & Gas 16.181,36 -1,66% 16.454,78 Aut & PR 218.882,18 -0,89% 220.849,58 Volumi 0,246 mld MILANO, 30 gennaio (Reuters) - La borsa di Milano apre in ribasso, dopo la caduta delle borse asiatiche sui timori per il diffondersi del virus. Il numero dei decessi in Cina è salito a 170 e il numero delle persone infettate a 7.711, mentre nuovi casi sono stati rilevati in altre parti del mondo. ** Banche in ribasso ignorano uno spread Btp-bund sotto quota 140 punti e con prospettive di ulteriore contrazione, sulle attese di una maggiore stabilità del quadro politico. Vendite diffuse su tutti i principali titoli, inclusi quelli del risparmio gestito, che temono un ribasso prolungato dei mercati. Tra i peggiori BANCO BPM perde l'1,9% dopo che il Ceo ieri ha raffreddato le attese sul fronte m&a, segue UBI BANCA con un ribasso analogo. ** Tengono le utility, difensivi per eccellenza, con A2A in calo dello 0,5%, ENEL a -0,5%. ** L'unicità e la forza del marchio sostengono FERRARI che cala dello 0,5%. ** Petroliferi sotto pressione per il ribasso del greggio sui timori di rallentamento della domanda dalla Cina. TENARIS e SAIPEM calano del 2,1% circa. ** ATLANTIA -1,4%, in attesa della decisione del governo sulla concessione che arriverà nei prossimi giorni, secondo il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. ** Vendite sul lusso, MONCLER lascia sul terreno l'1,8% e industria, con CNH INDUSTRIAL e STM in calo del 2%. (Stefano Rebaudo, in redazione a Roma Francesca Piscioneri)