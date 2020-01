BORSA MILANO - Indici in rialzo, bene Italgas, Pirelli, Cnh, giù Atlantia

INDICE RIC ORE 12,10 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 23.798,10 +1,24% 23.506,37 Allshare 25.941,12 +1,22% 25.628,94 Banche 9.525,67 +1,73% 9.363,71 Oil & Gas0 16.975,24 +1,04% 16.800,75 Aut & PR 225.378,09 +1,03% 223.077,99 Volumi 701,8 mln MILANO, 2 gennaio (Reuters) - Piazza Affari inizia la prima seduta del 2020 in rialzo, grazie a uno scenario internazionale più disteso. Aiutano l'allentamento della politica monetaria deciso dalla banca centrale cinese per sostenere l'economia e l'annuncio del presidente Usa, Donald Trump, della firma, il 15 gennaio, di una prima intesa sul commercio con la Cina. ** Positivi i bancari. In evidenza con rialzi superiori al 2% FINECOBANK, UNICREDIT. ** ATLANTIA sotto pressione sui timori per la concessione autostradale dopo le dichiarazioni di Luigi Di Maio, ancora battagliere su questo fronte. ** ITALGAS sale del 2,6%, dopo essersi aggiudicata la gara per la fornitura del servizio gas nei 74 comuni della Val D'Aosta, ma recuperando esattamente il ribasso della seduta precedente. ** Industriali in evidenza, ancora sulla scia dell'accordo Usa-Cina. Bene CNH INDUSTRIAL, dopo che il ceo è tornato a parlare di consolidamento. Brilla PIRELLI con un +3% sulle migliorate attese per il settore auto. Bene anche STM con +2,5%. ** Rimbalza dopo la correzione di fine anno TIM, gli operatori sono sempre in attesa di conoscere l'evoluzione della partita sulla rete unica con Open Fiber. ** AS ROMA negativa ma ben sopra i minimi di seduta. Attesa per l'esito delle trattative per la cessione della quota di maggioranza detenuta da un gruppo di investitori Usa al miliardario statunitense Dan Friedkin. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........