BORSA MILANO negativa, netto calo Atlantia, nuovo balzo Mondo TV, bene Nexi

INDICE RIC ORE 9,20 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 23.898,47 -0,44% 24.003,64 Allshare 26.025,72 -0,38% 26.096,30 Banche 9.553,80 -0,39% 9.591,36 Oil & Gas0 16.855,46 -0,33% 16.910,72 Aut & PR 227.752,97 -0,34% 228.527,33 Volumi 0,108 mld MILANO, 23 dicembre (Reuters) - Piazza Affari apre debole il giorno prima dell'inizio delle festività di Natale, in un mercato che vede qualche presa di beneficio dopo i recenti rialzi. ** ATLANTIA perde il 3,6% dopo che il governo ha approvato il decreto che rende possibile rivedere le concessioni autostradali e rende meno costosa per lo Stato un'eventuale revoca. ** BANCHE deboli, con alcuni titoli del risparmio gestito nel terreno positivo, FINECOBANK e BANCA GENERALI +0,3%, e cali dello 0,3-0,5% circa per le banche. ** Sale MONDO TV dopo il balzo a doppia cifra di venerdì seguito all'annuncio dell'accordo di licenza su Meteo Heroes. Il titolo sta andando forte da quando il socio di riferimento Giuliana Bertozzi ha aumentato la sua partecipazione a oltre il 20% e non esclude di proseguire con gli acquisti nei prossimi sei mesi. ** Ancora denaro su NEXI, dopo l'accordo con Intesa Sanpaolo per la cessione delle attività dei servizi di pagamento annunciato la scorsa settimana. ** L'entusiasmo dei tifosi per la vittoria della LAZIO nella supercoppa arriva anche in borsa con le azioni che salgono del 5%; la JUVENTUS sconfitta, perde lo 0,5%. (Stefano Rebaudo, in redazione a Milano Sabina Suzzi)