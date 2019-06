BORSA MILANO positiva, bene petroliferi, Leonardo, Fincantieri, calano Juve, Mediaset

INDICE RIC ORE 17,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 19.874,24 +0,36 19.802,11 Allshare 21.770,39 +0,30 21.704,33 Banche 7.429,31 -0,59 7.473,51 Oil & Gas 16.563,78 +1,58 16.306,20 Aut & PR 193.979,09 -0,48 194.910,63 Volumi 1,758 mld MILANO, 3 giugno (Reuters) - La borsa di Milano chiude sui livelli di venerdì in un mercato incerto sullo stato di salute del governo e sui prossimi passi in materia di politica fiscale. Oggi a mercato chiuso la conferenza stampa del premier, Giuseppe Conte, che dovrebbe dare indicazioni sulle prospettive dell'esecutivo. Rimangono le preoccupazioni per lo scontro commerciale Usa-Cina e il suo impatto sull'economia italiana. ** BANCHE negative sopra i minimi. Tra le peggiori le più volatili MPS, BCNO BPM, FINECOBANK. ** FINCANTIERI sale del 2,2%, dopo le notizie di stampa che parlano della nascita entro l'estate di una joint venture con il gruppo francese Naval Group. ** JUVENTUS corregge parte del rialzo di venerdì, quando il mercato ha acquistato in vista del fine settimana, sulle attese per il nuovo allenatore. Pep Guardiola e Maurizio Sarri restano in lizza, secondo i media di oggi. ** FCA negativa tutto sommato in linea con lo Stoxx di settore, corregge ancora il balzo di lunedì scorso sulla notizia della proposta di fusione da parte di Fca. Il mercato attende i dettagli per fare le sue valutazioni. Le dichiarazioni di politici italiani sul tema e la nota Nissan non influenzano il titolo. Su Renault (+0,7%) ipotesi di cedola straordinaria. ** Il brent premia i titoli del settore, con SAIPEM e TENARIS che salgono di oltre il 2%. ** Nuovo rialzo di LEONARDO sulle attese per un trimestre forte. ** MEDIASET cala ancora, dopo la smentita, nei giorni scorsi, a colloqui con Prosiebensat per creare una holding pan-europea. (Stefano Rebaudo) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... .FTITLMS Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... 0#MA1.MI Guida per azionario Italia.... IT/EQUITY DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........