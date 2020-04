BORSA MILANO negativa in avvio dopo esito vertice Ue, giu' Eni, bene Diasorin

INDICE RIC ORE 9,20 VAR.% CHIUSURA PREC. FTSE MIB 16.796,96 -1,32 17.011.11 Allshare 18.426,47 -1,15 18.645,74 Banche 5.433,73 -2,14 5.552,27 Oil & Gas 10.772,63 -1,45 10.930,67 Aut & PR 172.731,05 -1,45 175.204,30 Volumi MILANO, 23 aprile - Piazza Affari parte negativa insieme agli altri mercati europei all'indomani del vertice fra i capi di Stato e di governo della Ue che si sono detti d'accordo su un fondo di emergenza da circa mille miliardi di euro a sostegno della ripresa, anche se i dettagli del piano vengono rimandati all'estate. Negative le borse asiatiche e Wall Street sui dubbi legati ai progressi nello sviluppo dei farmaci per curare i malati di Covid-19 e anche sulla scia degli effetti che la pandemia sta avendo sulle economie mondiali. Inoltre, i dubbi del mercato sull'esito del Consiglio Ue fanno ripartire lo spread tra tassi decennali Italia/Germania che viaggiano intorno a 257 punti base da 244 ieri in chiusura. ** Sulla scia dei risultati del primo trimestre, che vedono un calo dell'utile netto adjusted del 94% e un taglio del capex 2020-2021 a causa del crollo del prezzo del petrolio e degli effetti sull'economia del Covid-19, ENI cede il 2%, ma in recupero rispetto ai minimi di avvio di seduta. . ** Giu' del 2% anche SAIPEM, che ieri ha reso noto i risultati del trimestre. Stamani il Brent è in lieve recupero intorno ai 22 dollari al barie. ** Ritraccia ATLANTIA (-2%) dopo il forte balzo di ieri, spinta dalle nuove indiscrezioni di una soluzione più vicina sulla questione Autostrade, con la minaccia della revoca della concessione che si allontana sempre di più. ** Lo spread che riparte pesa sulle banche, con UNICREDIT e INTESA SANPAOLO in ribasso rispettivamente del 2,6% e dell'1,8%. ** Spunti positivi ancora sul lusso in vista dell'attesa fase 2 post "lockdown" con BRUNELLO CUCINELLI in crescita del 2% circa, FERRAGAMO (+0,2%), mentre resta al palo MONCLER che cede il 2,6%. ** Infine, nell'healthcare prosegue il denaro su DIASORIN, in crescita del 2,6% e nuovi massimi storici toccati ieri a 171,5 euro sempre in attesa di sviluppi sul fronte dei test sierologici e della decisione del governo sull'aggiudicazione dell'appalto, mentre la Lombardia è già partita con un campione su una parte della popolazione. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ....... Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Giancarlo Navach, in redazione a Milano Maria Pia Quaglia)