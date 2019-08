BORSA MILANO positiva con banche, cautela su politica, brilla Saipem

INDICE RIC ORE 9,10 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.884,84 +1,00% 20.676,83 Allshare 22.744,77 +0,88% 22.537,07 Banche 7.584,62 +0,92% 7.515,81 Oil & Gas 16.214,12 +1,41% 15.988,92 Aut & PR 205.769,56 +1,47% 202.795,44 Volumi 575,7 mln MILANO, 27 agosto (Reuters) - La borsa di Milano è in rialzo in un mercato che guarda con cautela a un possibile governo sostenuto da Pd e 5 Stelle, che dovrebbe scongiurare tensioni con Bruxelles sulla finanza pubblica. "Personalmente non sono così sicuro che si riesca a evitare elezioni a breve, però non c'è dubbio che il mercato continua a pensare a questo scenario", dice un trader. ** L'indice dei bancari reagisce con scosse tutto sommato limitate ai colpi di scena della mattinata: prima M5S che dà l'ultimatum al Pd; poi lo stesso Pd che scarica la colpa di un possibile mancato accordo sui potenziali alleati, dicendo che Di Maio vuole fare il ministro dell'Interno e il vicepremier. L'indice si muove tra +0,5 e +1%. Le migliori sono MPS e BANCO BPM in rialzo del 2,3%. ** ATLANTIA negativa ma sopra i minimi dopo le vendite della mattina sulle attese per un governo con i 5 Stelle, che hanno promesso di revocare alla controllata Autostrade per l'Italia la concessione dopo il crollo del ponte a Genova. ** SAIPEM in netto rialzo sulla scia di un concorrente, TechnipFMC , che sale dopo l'annuncio di separazione della parte engineering e costruzioni. La società italiana ha raffreddato le attese di uno scorporo del drilling a metà aprile di quest'anno. ** Il rialzo del greggio aiuta in generale in petroliferi, con ENI in progresso dell'1,3%. ** MEDIASET in ribasso dopo il rialzo di ieri. Secondo un trader, l'andamento del titolo è scollegato dalla vicenda del ricorso di Vivendi. L'opposizione dei francesi dovrebbe essere un ostacolo alla nascita della holding europea, e dovrebbe quindi far scendere le azioni, mentre ieri, giorno dell'annuncio del ricorso, le azioni sono salite. ** JUVENTUS cede l'1%. Ancora qualche realizzo, dopo i recenti rialzi sulle voci, mai confermate, di acquisto del fuoriclasse Neymar. ** Prosegue la corsa di TREVI, +7,2%, iniziata venerdì, dopo che la famiglia Trevisani ha presentato un'ipotesi di adesione agli accordi per la realizzazione della manovra finanziaria. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........