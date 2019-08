BORSA MILANO in rialzo, aiutano ultime dichiarazioni Trump, banche in evidenza

INDICE RIC ORE 12,10 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.636,30 +0,79% 20.473,86 Allshare 22.481,30 +0,70% 22.346,69 Banche 7.489,54 +1,27% 7.395,94 Oil & Gas 16.032,58 +0,75% 15.913,09 Aut & PR 202.000,89 +1,22% 199.557,17 Volumi 556,5 mln MILANO, 26 agosto (Reuters) - Piazza Affari è positiva dopo le ultime dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump ottimistiche sui negoziati commerciali Usa-Cina, con le banche che fanno meglio del continente. Dopo un venerdì di forti tensioni che hanno depresso i mercati azionari di tutto il mondo, oggi Trump parla di una possibile riapertura dei negoziati e di un possibile accordo commerciale con la Cina a breve. I volumi a Milano sono ancora estivi. ** Bancari in rialzo meglio delle altre piazze europee, grazie anche alle attese sul fronte politico interno; il mercato punta su un governo Pd-5 Stelle che eviti tensioni con Bruxelles sulla finanza pubblica, anche se la cautela rimane sulla possibilità di un accordo. UNICREDIT e INTESA salgono rispettivamente dell'1,2% e dell'1,9%. ** I timori sul commercio mettono sotto pressione industriali e tecnologici. STM, il titolo generalmente più sensibile, cala dell'1,6%. Ribasso dell'1,1% per PIRELLI e dell'1,7% per PRYSMIAN. ** MEDIASET +0,5%, dopo la notizia che Vivendi ha presentato ricorso per tutelare il suo diritto di voto all'assemblea del 4 settembre per la nascita della holding olandese, che dovrebbe essere il punto di partenza per un polo tv europeo. ** JUVENTUS in netto ribasso ma dopo i recenti rialzi su voci, mai confermate, di acquisto del fuoriclasse Neymar. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........