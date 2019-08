BORSA MILANO positiva, attese politica, bene banche, cala Tod's

INDICE RIC ORE VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB -1,11% 20.485,43 Allshare -1,01% 22.363,25 Banche -1,31% 7.379,42 Oil & Gas -1,14% 15.944,19 Aut & PR -1,21% 199.289,56 Volumi 1,631 mld MILANO, 21 agosto (Reuters) - La borsa di Milano apre in terreno positivo in un mercato che guarda alle prossime mosse sul fronte della politica interna, dopo le dimissioni ieri del premier Giuseppe Conte. Bisognerà probabilmente attendere qualche giorno prima di verificare se e come si materializzerà l'atteso governo sostenuto da Pd e 5Stelle. Sia che si tratti di un governo tecnico per traghettare il Paese verso le elezioni o di un'intesa di più lunga durata, si immagina che affronterà la questione della manovra per il 2020 senza creare tensioni con Bruxelles, tema che sta particolarmente a cuore al mercato. ** L'indice dei bancari italiani recupera nei primi minuti tutto il ribasso di ieri, con lo spread Btp-Bund che si riduce a quota 200, nuovo minimo da inizio luglio. I migliori sono i titoli più volatili Banco Bpm , Bper e Ubi. ** MEDIASET in lieve calo, ma solida sopra il prezzo del recesso (2,77 euro) previsto per l'annunciata riorganizzazione, che prevede la nascita di una holding olandese. ** JUVENTUS ancora positiva dopo il balzo di ieri sulle voci di un interesse del club bianconero per il fuoriclasse brasiliano Neymar. ** TOD'S in netto calo dopo il balzo di ieri seguito alla notizia del rafforzamento nel capitale della società da parte della famiglia Della Valle. ** Spunti positivi nel lusso con FERRAGAMO e MONCLER in rialzo di oltre l'1%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........