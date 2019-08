BORSA MILANO segue crisi politica in ribasso, banche giù

INDICE RIC ORE 13,20 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.550,29 -0,80% 20.715,49 Allshare 22.425,42 -0,74% 22.592,12 Banche 7.370,88 -1,42% 7.477,08 Oil & Gas 16.054,85 -0,46% 16.128,25 Aut & PR 199.921,94 -0,90% 201.731,47 Volumi 613 mln MILANO, 20 agosto (Reuters) - Piazza Affari prosegue cauta, con scambi rarefatti, in attesa degli sviluppi di politica interna con l'intervento del premier Giuseppe Conte, in Senato, che dovrebbe aprire formalmente la crisi di Governo. Gli investitori rimangono alla finestra e intanto allegeriscono le posizioni sul settore bancario dopo gli ultimi rialzi e anche in scia all'allargamento dello spread. ** L'indice del settore bancario italiano è in calo dell'1,3% sottoperformando il settore europeo (-0,6%) con la forbice tra i tassi decennali Btp e Bund in deciso allargamento intorno ai 217 punti base (dopo una punta a 218) rispetto ai 209 della chiusura di ieri. Tra i peggiori del Ftse Mib, Banco Bpm, Bper e Ubi perdono oltre il 3%. Male anche MPS che si accoda al movimento di settore con un calo del 3,6% dopo cinque sedute consecutive di rialzo, in qualche occasione anche in controtendenza rispetto al comparto. ** JUVENTUS in evidenza con un guadagno del 3,6% sotto i massimi di seduta spinta dalle voci di un interesse del club bianconero per il fuoriclasse brasiliano Neymar. ** Acquisti sugli industriali con PRYSMIAN a +1,7% e BREMBO a +1%, anche se LEONARDO e PIRELLI viaggiano in ribasso. ** Spunti positivi anche nel lusso con FERRAGAMO e MONCLER in progresso di oltre mezzo punto percentuale. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........