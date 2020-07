BORSA MILANO parte male su tensioni Usa-Cina, giù banche, pesanti Nexi, Mps e Stm

INDICE RIC ORE 9,40 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.040,90 -2,02 20.454,46 Allshare 21.824,44 -1,97 22.260,91 Banche 7.331,16 -1,85 7.410,65 Oil & Gas 11.622,01 -0,58 11.689,80 Aut & PR 196.075,49 -1,32 198.700,46 Volumi MILANO, 24 luglio (Reuters) - Parte male Piazza Affari sulla scia del forte calo degli indici Usa ieri e della borsa di Shanghai stamani a causa dell'acuirsi delle tensioni Usa-Cina dopo che il gigante asiatico ha ordinato agli Stati Uniti di chiudere il consolato Usa nella città di Chengdu, in risposta alla richiesta di sgombero del consolato di Houston giunta nei giorni scorsi. "Mi sarei aspettato un ribasso più marcato dopo il tonfo del mercato cinese", osserva un trader. Il focus odierno è comunque sui dati in arrivo dalla zona euro, mentre lo spread del rendimento fra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi si mantiene intorno ai 148 punti base. ** Forti vendite sulle banche: UNICREDIT cede l'1,7%. Giù anche MPS (-2,7%), penalizzata dalle indiscrezioni riportate da un quotidiano secondo cui la Bce avrebbe chiesto al Tesoro, maggiore azionista, un aumento di capitale da 700 milioni di euro per autorizzare la cessione ad Amco di 8 miliardi di crediti. ** Nel resto del settore INTESA SANPAOLO -1,65% e UBI -1,96%, con Intesa che allarga il premio rispetto al prezzo di Ubi, segno che gli investitori non si aspettano più un rilancio. Ieri il Cda di Ubi Banca ha bocciato nuovamente l'offerta di Intesa Sanpaolo nonostante l'aggiunta di una componente cash, in quanto non riconosce appieno il valore complessivo della banca. ** Il crollo del Nasdaq e le attese per un avvio negativo anche oggi pesano sui tecnologici, come ST MICROELECTRONICS che cede il 4,2% dopo i risultati ieri e nonostante i numerosi upgrade da parte dei broker sul titolo del semiconduttore. Il comparto tech in Europa cede il 3,6%. ** Forti vendite anche su NEXI che perde il 4,4% sulle indiscrezioni di un quotidiano che mette in dubbio la fusione con Sia. ** Infine sul fronte dei titoli del calcio, bene LAZIO (+3,3%) e male JUVENTUS (-3,1%) dopo che ieri i bianconeri hanno perso 2-1 contro l'Udinese, sprecando un'occasione per la conquista del nono scudetto. Vittoria invece ieri sera per la Lazio che si assicura un posto nella prossima Champions League. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematica italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ....... Market statistica................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... 2Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Giancarlo Navach, in redazione a Milano Sabina Suzzi)