BORSA MILANO parte male, giù banche dopo annuncio stop cedole, balzo per Juventus

INDICE RIC ORE 9,20 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 16.398,46 -2,52% 16.822,59 Allshare 17.870,50 -2,38% 18.306,22 Banche 5.631,38 -6,78% 6.041,06 Oil & Gas 10.663,98 -1,05% 10.777,45 Aut & PR 159.103,78 -1,36 161.298,63 Volumi MILANO, 30 marzo (Reuters) - Avvio di settimana decisamente negativo a Piazza Affari, con gli indici che non riescono a risollevarsi anche in scia della chiusura pesante delle borse asiatiche. Giù anche il prezzo del petrolio sui crescenti timori che la chiusura delle attività in tanti Paesi, a causa dell'emergenza coronavirus, possa durare mesi, creando molti danni alle economie nonostante gli sforzi delle banche centrali. Nonostante gli acquisti massicci della Bce anche sul debito italiano, torna a salire la pressione sullo spread del rendimento fra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi che si è portato intorno a 192 punti base. Raffica di titoli sospesi con la lettera che si accanisce in particolare sulle banche. ** BANCHE in forte calo anche oggi. Sui corsi pesa il fatto che la Bce ha suggerito agli istituti quotati di non distribuire cedole. UNICREDIT si è subito allineata e ieri il Cda ha deciso che non sottoporrà le proposte sul dividendo 2019 di 63 centesimi per azione e di buyback fino a 467 milioni euro all'assemblea del 9 aprile. Il titolo cede il 7,7%. Anche INTESA SP perde il 7,30%. Domani il Cda della banca esaminerà la richiesta della Bce. UBI cede il 4,6% e ha detto che tiene aperte tutte le opzioni riguardo alla cedola 2019. Nel risparmio gestito BANCA GENERALI e BANCA MEDIOLANUM hanno reso noto di avere rinviato al momento la distribuzione della cedola sui conti 2019 e perdono rispettivamente il 3,5% e il 4,4%. "Diciamo che il mercato sta metabolizzando la notizia della richiesta della Bce di non pagare i dividendi che chiaramente non piace a chi è socio", osserva un trader. ** Piu resiliente MEDIASET (+0,11%) dopo le dimissioni dell'AD della tedesca ProSiebenSat.1, una mossa che fa ben sperare per la realizzazione del progetto europeo del gruppo della famiglia Berlusconi. ** Poco mossa STM dopo il calo del 4% circa venerdì. Deutsche Bank ha ridotto il target a 28 euro, ben sopra il prezzo di mercato. ** Non si placano le vendite anche su FIAT CHRYSLER (FCA) che cede il 4,4% e si aggiunge al -6% di venerdì. ** Spunti sulle società di calcio, JUVENTUS balza del 6% dopo l'annuncio che i giocatori e l'allenatore hanno raggiunto un accordo sulla riduzione dei compensi che porterà la squadra a risparmiare 90 milioni di euro. In scia balzano anche AS ROMA (+1,78%) e LAZIO (+5,5%). ** In profondo rosso il settore oil travolto dal nuovo ribasso del prezzo della materia prima. ENI perde l'1,4%, SAIPEM il 2,5% e TENARIS il 3%. (Giancarlo Navach, in redazione a Milano Cristina Carlevaro Francesca Piscioneri)