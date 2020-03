BORSA MILANO chiude negativa, ma evita crollo su speranza contenimento virus

INDICE RIC ORE 17,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 21.655,09 -1,50% 21.984,21 Allshare 23.514,49 -1,64% 23.907,05 Banche 8.288,43 -3,81% 8.616,42 Oil & Gas 14.019,83 -0,32% 14.064,18 Aut & PR 196.729,59 -1,96% 200.655,75 Volumi 4,8 mld MILANO, 2 marzo (Reuters) - Le dichiarazioni del direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo cui l'Italia può ancora contenere il contagio da coronavirus, unite alle attese di una call dei ministri delle Finanze del G7 domani hanno consentito a Piazza Affari di evitare un nuovo lunedì nero. Gli indici hanno comunque chiuso in deciso calo, i peggiori in Europa, ma ben sopra i minimi di seduta quando il Ftse Mib è arrivato a cedere circa il 4%. "Queste notizie hanno fatto scattare le ricoperture da parte degli investitori anche se la borsa resta in balia dell'emergenza coronavirus. Inoltre, i book sono abbastanza vuoti e si fa presto a muovere gli indici", osserva un trader. Ad aiutare i mercati anche il rimbalzo di Wall Street con il Dow Jones che sale di oltre il 2%. Vendite copiose un po' su tutto il listino. Le più vendute le banche penalizzate dalle attese di un ulteriore taglio dei tassi da parte della Bce per stabilizzare i mercati finanziari. ** BANCARI in caduta con lo spread Btp-Bund che ha toccato un massimo intorno ai 190 punti base per chiudere a 177. Le più penalizzate sono le banche di medie dimensioni che avevano guadagnato terreno qualche settimana fa al momento dell'annuncio dell'Ops Intesa su Ubi Banca grazie ad attese di un'accelerazione del consolidamento. BANCO BPM -6,3%, BPER BANCA -5,39%, POP SONDRIO -5,56%, CREDITO VALTELLINESE -5,91%. UBI BANCA arretra del 5,4%. ** Pesanti anche le big INTESA SANPAOLO e UNICREDIT che calano rispettivamente del 2,13% e del 4,4%. ** Positivi i titoli anticiclici come SNAM (+0,56%) e TERNA (+1,37%). ** Qualche spunto anche sul lusso con BRUNELLO CUCINELLI che balza del 3,1% dopo i recenti ribassi legati ai timori di impatto sui consumi a causa del coronavirus. ** Forti ribassi anche per i titoli petroliferi nonostante il rimbalzo del prezzo del Brent quest'oggi. SAIPEM lascia sul terreno il 3,13%. Morgan Stanley ha tagliato il prezzo obiettivo a 5,8 euro da 6,3 euro. MAIRE TECNIMONT cede il 2%, mentre è cedente ENI (-0,36%). ** Male anche la LAZIO (-6,96%), in testa alla classifica ma con le altre inseguitrici che devono recuperare delle partite, come la JUVENTUS (-5,2%). ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........ Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Giancarlo Navach, in redazione a Milano Sabina Suzzi)