BORSA MILANO chiude forte su ottimismo cure virus, strappa Maire Tecnimont

INDICE RIC ORE 17,40 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 24.236,63 +1,64% 23.844,85 Allshare 26.338,50 +1,57% 25.932,51 Banche 9.463,93 +2,75% 9.210,73 Oil & Gas 16.234,88 +1,92% 15.928,74 Aut & PR 219.257,81 +2,15% 214.650,26 Volumi 3,09 mld MILANO, 5 febbraio (Reuters) - A Piazza Affari gli investitori tirano un sospiro di sollievo e tornano a comprare azioni dopo la notizia di significativi passi avanti nel trattamento dei pazienti affetti da coronavirus. Indici che chiudono poco sotto i massimi di seduta sulla scia, in particolare, dei rialzi di bancari e petroliferi. "Sui mercati è prevalso l'ottimismo e adesso si pensa a quando ci sarà un rimbalzo dell'economia cinese", osserva un trader. ** Ben raccolti i BANCARI. INTESA SANPAOLO (+4,2%), al top dell'indice principale, prosegue il rialzo di ieri dopo l'utile del trimestre sopra le attese. Citi ha migliorato il giudizio a "buy/high risk", con target a 2,8 euro. I dati di Intesa danno sostegno al settore. UNICREDIT balza del 2%. Risparmio gestito ben sostenuto in vista dei risultati la prossima settimana: su BANCA GENERALI (+1,6%) un analista prevede un dato forte in termini di ricavi; BANCA MEDIOLANUM (+0,5%) si avvia a chiudere un anno record grazie alle performance fees; su FINECOBANK (+0,86%) si attende un rialzo significativo di utile e ricavi. ** Il recupero del prezzo del greggio fa salire i titoli collegati per l'allontanarsi dei timori di rallentamento dell'economia globale a causa del virus. ENI (+1,88%), SAIPEM (+4%). ** Discorso a parte per MAIRE TECNIMONT che strappa con un balzo del 9% sulla scia dell'annuncio da parte di ChemOne, società con base a Singapore, di una commessa per realizzare un impianto da 3,4 miliardi di dollari in Malesia in cui la società di ingegneristica italiana è partner. "Il titolo balza sulla scia di questo annuncio e anche sul recupero del prezzo del greggio", osserva un broker. ** Bene anche il comparto industria, quindi PIRELLI (+5,66), CNH INDUSTRIAL (+1,91%). Bene anche FERRARI (+1,7%) nonostante l'outlook sul 2020 leggermente sotto le attese, diffuso ieri. Oggi JP Morgan ha tagliato il target a 158 dollari. ** ATLANTIA in calo (-0,56%) dopo il balzo di ieri, sulle attese per un accordo con il governo sul tema concessione. ** Scivola anche TOD'S (-1,76%) nell'ambito di un comparto del lusso che oggi non risente dei timori sul possibile rallentamento cinese a seguito del coronavirus. BRUNELLO CUCINELLI balza infatti del 3,2%. Tra i sottili, balzo di ASTALDI (+6,2%) dopo il dato sul portafoglio ordini al 31 dicembre 2019, che supera a i 6,5 miliardi di euro, in linea con le stime contenute nel piano concordatario. (Giancarlo Navach, in redazione a Roma Francesca Piscioneri)