Euro in rialzo su crollo dollaro e sterlina,sale franco svizzero

LONDRA, 29 dicembre (Reuters) - L'euro continua la sua corsa al rialzo, avvantaggiato dal crollo del dollaro e della sterlina.

Mentre sul biglietto verde pesano le tetre previsioni per l'economia americana e il flusso di liquidità che la Federal Reserve continua a riversare sul sistema bancario, la valuta inglese paga le aspettative di un'ulteriore riduzione dei tassi di interesse, che li porterebbe al di sotto di quelli della zona euro.

In controtendenza è soltanto il franco svizzero che viene tradizionalmente comprato in presenza di condizioni geopolitiche fragili come quelle attuali, devastate dagli attacchi israeliani nella striscia di Gaza.

I tassi di interesse inglesi sono attualmente al 2%, contro il 2,5% di quelli della zona euro e ci sono forti aspettative per un ulteriore taglio a inizio anno. La sterlina è precipitata ai minimi storici contro l'euro, mentre gli investitori tengono d'occhio il possibile pareggio, che verrebbe raggiunto per la prima volta dal lancio della moneta unica nel 1999.

ORE 10,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4254/56 1,4058

DOLLARO/YEN JPY= 90,39/42 90,71

EURO/YEN EURJPY= 128,81/87 127,45

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9705/09 0,9588

ORO SPOT XAU= 881,50/3,50 866,80/70,80