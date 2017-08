Dollaro riduce perdite dopo dati Usa

NEW YORK, 28 agosto (Reuters) - Il dollaro ha ridotto le perdite su euro e yen dopo dati relativi al Pil Usa per il secondo trimestre, che mostrano l'economia Usa in rialzo del 3,3% nel secondo semestre del 2008, ad un ritmo più sostenuto rispetto alle attese.

La fiducia dei mercati è stata anche stimolata dalla disoccupazione in calo nella settimana dal 23 al 29 agosto.

Potrebbe influenazare l'andamento del dollaro il rialzo del petrolio CLc1, salito sul Nymex di quasi 1,5 dollari oltre quota 199 dlr/barile per i timori che l'uragano Gustav possa colpire gli impianti offshore del Golfo del Messico.

Negli scambi sulla piazza di New York l'euro EUR= guadagna lo 0,2% scambiando a 1,4753 dollari, e prima dei dati si attesatava a quota 1,4765 dollari.

Il biglietto verde guadagna invece lo 0,8% a 109,48 yen JPY=, mentre prima del dato sul prodotto Usa scambiava a 109,25 yen.

ORE 14,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4753/56 1,4711

DOLLARO/YEN JPY= 109,48/50 109,54

EURO/YEN EURJPY= 161,53/55 161,18

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8040/43 0,8018

ORO SPOT XAU= 840,60/1,30