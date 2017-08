Forex, yen in ribasso su crescita propensione al rischio

NEW YORK, 28 agosto (Reuters) - Lo yen cala pesantemente contro dollaro e euro dopo i deboli dati macroeconomici della notte in Giappone, in attesa delle elezioni generali di domenica.

Non aiuta il buon andamento delle borse che spinge le valute più rischiose. Il dollaro cresce infatti dello 0,4% verso lo yen e l'euro dello 0,5%. Piatto il cambio euro/dollaro.

La propensione al rischio spinge forte la sterlina che guadagna sul dollaro.

I dati Usa su consumi e redditi personali non hanno avuto molto impatto sul mercato valutario ma hanno confermaton l'idea che l'economia Usa sta gradualmente uscendo dalla crisi.

ORE 15,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4372/74 1,4350

DOLLARO/YEN JPY= 93,67/70 93,47

EURO/YEN EURJPY= 134,64/68 134,11

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8794/96 0,8819

ORO SPOT XAU= 957,20/8,20 946,75