Yen cede contro euro e dollaro in apertura su rialzo borse

LONDRA, 28 ottobre (Reuters) - Lo yen ha mostrato un calo contro le principali valute in apertura delle piazze europee. La dicisa giapponese ha iniziato il suo declino sulla scia dei guadagni del Nikkei che ha chiuso in rialzo del 6,4% dopo il crollo di ieri e ha rinnovato l'appetito per le valute a più alto rendimento.

Sul fronte macro, l'inatteso rialzo della fiducia dei consumatyori tedeschi è stato compensato dal calo del morale dei consumatori francesi, sceso oltre le attese a causa di timori di un peggioramento del mercato del lavoro.

L'indice Gfk sulla fiducia dei consumatori tedeschi relativo a novembre ha segnato un miglioramento, a riflesso del declino dell'inflazione che riesce a mettere in ombra i timori relativi alle prospettive economiche. L'indicatore è passato a 1,9 dall'1,8 di ottobre e a fronte di attese per una discesa a 1,5.

Secondo i dati pubblicati da Insee invece, l'indice di fiducia dei consumatori francesi è scivolato a -47 da -44 di settembre, a fronte di una previsione di -46.

L'euro guadagna oltre il 2,5% sullo yen.

ORE 10,20 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,2505/08 1,2472 DOLLARO/YEN JPY= 94,70/74 92,60 EURO/YEN EURJPY= 118,38/42 115,50 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8026/30 0,8025 ORO SPOT XAU= 743,50/5,50 729,60/32,60