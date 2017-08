Forex, dollaro in calo su allentamento avversione al rischio

NEW YORK, 26 giugno (Reuters) - Il biglietto verde perde terreno in attesa dell'apertura di Wall Street, a causa del rinato ottimismo degli investitori che penalizza gli investimenti considerati tradizionalmente più sicuri, come yen, dollaro e franco svizzero.

Complici le misure annunciate ieri dalle banche centrali, con l'estensione negli Usa dei servizi di finanziamento di emergenza e altrove con l'aumento delle linee di swap sui cambi, la speranza in una ripresa torna a fare capolino anche sul mercato delle valute.

Sul fronte macro c'è attesa per i dati su redditi e consumi reali a maggio a cui si aggiungeranno i risultati dell'indice elaborato dall'Università del Michigan.

ORE 14,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4090/92 1,3993

DOLLARO/YEN JPY= 95,41/43 95,98

EURO/YEN EURJPY= 134,43/48 134,29

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8538/40 0,8546

ORO SPOT XAU= 947,30/8,10 938,55/9,75