Euro sale su dlr,torna propensione rischio su interventi Bce,Fed

LONDRA, 26 giugno (Reuters) - L'euro recupera terreno sul dollaro nel nuovo clima di sicurezza che avvantaggia gli asset più a rischio.

Non soltanto i tassi americani resteranno invariati tra lo 0 e lo 0,25% ancora per qualche tempo, ma le banche centrali dei diversi paesi del mondo hanno esteso un programma per il mercato delle valute mirato a incoraggiare i prestiti.

In particolare la Federal Reserve ha prolungato fino a febbraio 2010 altri quattro servizi di finanziamento, visti come ancore di salvataggio per i mercati del credito.

Altre banche centrali, tra cui la Bce, hanno deciso di estendere fino al febbraio del prossimo anno le loro linee di swap sui cambi, in modo da avere a disposizione dollari da prestare sui mercati interni.

Continua inoltre ad avere effetto la grande iniezione di liquidità da oltre 442 miliardi voluta dalla Banca centrale europea.

"L'operazione dovrebbe stabilizzare i mercati finanziari, mantenendo i tassi stabili per un anno e lanciando il messaggio che la Bce è pronta a entrare in azione se qualcosa andasse per il verso sbagliato", commenta un manager giapponese di Okasan Securities.

A inizio mese l'euro era salito sopra 1,43 dollari, testando i massimi da fine dicembre.

I trader restano tuttavia cauti in vista di nuovi interventi della Banca nazionale svizzera per indebolire la valuta nazionale rispetto a dollaro e euro, una manovra pensata per proteggere l'economia locale basata sulle esportazioni.

ORE 10,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4020/25 1,3993

DOLLARO/YEN JPY= 95,88/90 95,98

EURO/YEN EURJPY= 134,46/50 134,29

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8518/21 0,8546

ORO SPOT XAU= 944,90/5,70 938,55/9,75