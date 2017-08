Dollaro verso massimo 6 mesi contro euro in attesa Ifo

TOKYO, 26 agosto (Reuters) - Il dollaro è salito verso il massimo di sei mesi contro l'euro in attesa dell'indice Ifo, con gli investitori in cerca di indizi sull'ipotesi che l'economia della zona euro sia in sofferenza tanto da giustificare un taglio dei tassi d'interesse.

Secondo una fonte il Fondo monetario ha tagliato la stima di crescita nella zona euro a 1,4% da 1,7% nel 2008 e a 0,9% da 1,2% l'anno successivo. Per gli Usa viene confermato +1,3% per quest'anno mentre il 2009 scende a 0,7% da 0,8%.

L'indice Ifo sul clima economico di agosto è atteso in calo a 97,1 da 97,5 di luglio, In calo anche il sottoindice relativo alle condizioni attuali, mentre in lieve rialzo è atteso quello sulle aspettative.

Alle 7,55 circa l'euro vale 1,4692/96 dollari EUR= dopo aver chiuso a 1,4749 ieri a New York, e 161,12/16 yen EURJPY= da 161,27. Il dollaro/yen JPY= si attesta invece a 109,68/70 da 109,32.

Il dollaro australiano è attorno al minimo dei sette mesi contro il dollaro AUD= a 0,8577/79 dollari.