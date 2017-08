Forex, euro piatto su dollaro ma sale su yen per borse positive

NEW YORK, 24 agosto (Reuters) - L'euro è piatto nei confronti del dollaro ma cresce sullo yen.

La divisa europea aveva cominciato la giornata in calo sul biglietto verde, ma ha recuperato dopo i dati positivi sui nuovi ordinativi industriali a giugno, che si sono rivelati superiori alle attese.

Sia dollaro che euro crescono, invece, in modo netto sullo yen, spinti dai segnali di ripresa arrivati la settimana scorsa dagli Usa. Per capire con chiarezza però lo stato di salute dell'economia europea gli investitori aspettano in settimana l'indice Ifo tedesco sulla fiducia in Germania.

Dal lato Usa, invece, i dati più attesi questa settimana sono due indici sulla fiducia dei consumatori, università del Michigan/Reuters e Conference Board, le vendite di nuove case e la revisione del Pil del secondo semestre.

Non beneficia invece della ritrovata propensione la rischio la sterlina che perde lievemente contro l'euro ed è stabile nei confronti del dollaro.

ORE 15,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4326/28 1,4320

DOLLARO/YEN JPY= 94,70/72 94,37

EURO/YEN EURJPY= 135,69/73 135,19

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8691/95 0,8668

ORO SPOT XAU= 953,45/4,25 952,65