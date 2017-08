Yen in rialzo su timori economia, ancora giù sterlina

LONDRA, 22 gennaio (Reuters) - Lo yen è in rialzo nei confronti del dollaro e dell'euro in un clima di perduranti timori per le difficoltà dell'economia e del settore bancario.

Il rimbalzo odierno delle borse non basta a intaccare l'avversione al rischio sul mercato valutario.

Intanto la sterlina riprende la discesa scambiando a ridosso del minimo di 23 anni a 1,3620 dollari toccato ieri.

ORE 10,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3064/68 1,3049

DOLLARO/YEN JPY= 89,15/19 89,43

EURO/YEN EURJPY= 116,48/53 116,73

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9384/87 0,9336

ORO SPOT XAU= 853,75/5,15 854,05