Dollaro balza su euro e sterlina per attese in presidente Obama

LONDRA, 20 gennaio (Reuters) - Il dollaro sale contro le maggiori valute ad eccezione dello yen, sostenuto dal tuffo della sterlina ai minimi di 7 anni e mezzo e dallo slittamento dell'euro ai minimi di sei settimane.

I mercati stanno anticipando l'insediamento di Barack Obama come quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti, facendo balzare la domanda del biglietto verde.

E mentre la sterlina arretra affossata dal peso delle banche, la moneta unica soffre le previsioni su una recessione peggiore di quanto pensato inizialmente.

"Sulle valute pesano le preoccupazioni in corso sulla situazione economica e finanziaria, con il dollaro visto come un porto sicuro nel corso di una terribile tempesta", commenta Marc Chandler della Brown Brothers Harriman di New York in una nota.

ORE 15,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2918/24 1,3090

DOLLARO/YEN JPY= 90,49/0,52 90,65

EURO/YEN EURJPY= 116,88/92 118,69

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9260/64 0,9055

ORO SPOT XAU= 854,30/6,30 834,55