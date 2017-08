Forex, euro poco mosso in mercato ancora cauto verso il rischio

LONDRA, 20 agosto (Reuters) - L'euro è poco mosso rispetto al dollaro nonostante il buon andamento della borsa cinese, dopo il tonfo di ieri, abbia alimentato in parte la propensione al rischio.

Sul mercato pesano ancora infatti le preoccupaizoni sulla debolezza dell'economia globale, ricordata oggi dalla Banca del Giappone che ha avvertito che la ripresa mondiale fragile potrebbe danneggiare la ripresa dell'export del sol levante.

Oltre all'euro anche le altre valute considerate rischiose non stanno crescendo in modo particolare, segno che i treader hanno bisogno di ulteriori segnali per convincersi che la crescita degli utlimi mesi è sostenibile.

A pagare le spese della ritrovata fiducia dei mercati, crescono infatti anche le borse europee, è lo yen che, in un mercato caratterizzato dai bassi scambi estivi, scivola rispetto al dollaro.

L'attenzione degli investitori è incentrata sui dati della discoccupazione e l'indice di attività economica della Fed di Philadelphia, che arriveranno dagli Usa nel pomeriggio e daranno un'indicazione dello stato dell'economia americana.

ORE 11,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4222/24 1,4234

DOLLARO/YEN JPY= 94,27/32 94,06

EURO/YEN EURJPY= 134,11/16 133,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8611/14 0,8607

ORO SPOT XAU= 943,55/4,35 941,55