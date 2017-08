Forex, dollaro in calo ma sostenuto da appeal asset rifugio

TOKYO, 19 febbraio (Reuters) - Il dollaro è sceso dopo aver toccato il massimo delle sei settimane contro lo yen e il massimo dei tre mesi contro l'euro. Ma è rimasto abbastanza saldo grazie al fatto che gli sforzi Usa per gestire la crisi immobiliare ha dato impulso all'attrattiva degli asset rifugio.

Lo yen è invece finito sotto pressione per via di timori legati all'economia giapponese, che nell'ultimo trimestre ha sofferto della maggiore contrazione in oltre trent'anni, e per via dell'incertezza politica con il sostegno elettorale al primo ministro Taro Aso in netto calo.

Alle 8,25 l'euro vale 1,2584/88 dollari EUR= dopo una chiusura Usa a 1,2533, e 117,54/57 yen EURJPY= da 117,51 yen di ieri in chiusura. Il dollaro/yen JPY= si attesta invece a 93,39/43 da 93,77.