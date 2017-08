Dollaro in forte accelerazione su euro e yen in apertura Londra

LONDRA (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza londinese il biglietto verde conferma ed estende la risalita su euro e yen, forte della rinnovata propensione al rischio dopo l'annuncio che le autorità Usa hanno allo studio un piano per far fronte agli asset bancari problematici.

Il segretario al Tesoro Henry Paulson e il presidente di Federal Reserve Ben Bernanke intendono mettere a punto durante il fine settimana un progetto volto a detta del Congresso a risolve radicalmente il problema delle attività illiquide nel bilancio del sistema bancario.

Poco prima delle 10 sugli schermi Reuters il cross del dollaro/yen mostra un progresso superiore a 1,5% sulla chiusura precedente, mentre quello dell'euro/dollaro arretra di circa 0,7% poco oltre 1,42 dopo un tuffo finop a 1,4156.