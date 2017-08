Euro a nuovo record contro sterlina a 0,9350, yen ripiega

LONDRA, 18 dicembre (Reuters) - La divisa unica europea scala un nuovo record contro la sterlina britannica spingendosi a 0,9350 ai primi scambi londinesi, in rialzo dello 0,7% in seduta.

Sulla valuta britannica pesano le fosche prospettive per l'economia del Regno Unito e le parole del numero due di Banca d'Inghilterra, Charles Bean, che in un'intervista al Financial Times non ha escluso la possibilità di una discesa a zero dei tassi ufficiali.

"I commenti di Bean hanno sicuramente contribuito a indebolire nuovamente la sterlina", commenta Lee Ferridge, currency strategist di State Street a Londra.

Contro dollaro, invece, l'euro ripiega dai massimi dei due mesi e mezzo testati nella notte a 1,4493. Scambiando poco sopra 1,44 dollari, la moneta unica si conferma sui livelli dell'ultima chiusura Usa.

In ritirata anche lo yen dopo i recenti forti guadagni. La divisa nipponica, che ieri ha toccato i massimi da 13 anni contro dollaro a 87,13, ha perso oltre mezza figura. A Londra il dollaro sale dello 0,7% poco sotto 87,90 yen.

In buon rialzo anche l'euro/yen che sale dello 0,8% in seduta sopra 126,70.

ORE 09,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4417/19 1,4404

DOLLARO/YEN JPY= 87,89/92 87,25

EURO/YEN EURJPY= 126,62/68 125,71

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9347/48 0,9281

ORO SPOT XAU= 866,80/8,80 866,90