Euro e dollaro balzano su yen dopo annunci banche centrali

<p>Un commerciante di New York mostra alcune banconote in euro.

LONDRA (Reuters) - Euro e dollaro ampliano rapidamente i guadagni nei confronti della divisa nipponica dopo l'annuncio di massicce iniezioni di liquidità in dollari da parte delle banche centrali del mondo.

Il dollaro, che sulla notizia degli interventi sui mercati monetari ha annullato le perdite su euro passando in lieve vantaggio, sale dello 0,9% contro la divisa nipponica a Londra.

Il cambio euro/yen guadagna invece lo 0,7%.

La moneta unica europea aveva aperto gli scambi londinesi con un moderato progresso su dollaro a causa delle preoccupazioni per il settore finanziario Usa, ma cede ora circa lo 0,2% dopo che la Bce ha annunciato che inietterà fino a 40 miliardi di dollari in fondi a un giorno in mattinata.

L'azione coordinata coinvolge anche la Federal Reserve, la Banca d'Inghilterra, Banca del Giappone, Banca di Canada e la banca centrale svizzera.