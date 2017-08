Forex, dollaro in rialzo su euro per timori Est Europa, banche

NEW YORK, 17 febbraio (Reuters) - Giornata di rialzo per il biglietto verde, che approfitta del calo ai minimi di dieci settimane dell'euro sulla scia delle preoccupazioni per un possibile aggravarsi della recessione in Est Europa.

A ridurre i guadagni sull'euro è tuttavia il dato estremamente positivo dell'indice Zew tedesco sulla fiducia economica, che riporta un lieve ottimismo sul mercato nonostante il profondo rosso delle banche.

L'agenzia di rating Moody's ha affermato che la recessione nei paesi emergenti dell'Europa potrebbe essere più grave del previsto e che questo potrebbe avere influenze negative sulle banche occidentali che hanno interessi in quest'area geografica.

Il dollaro è salito oggi a un massimo di seduta di 1,2587 contro l'euro, il livello più alto toccato da inizio dicembre.

Indeboliscono la moneta unica anche le crescenti aspettative su un nuovo taglio dei tassi da parte della Banca centrale europea.

A influenzare il mercato delle valute potrebbe contribuire, secondo gli analisti, l'incontro di oggi in cui verranno messi sul tavolo i piani di ristrutturazione dei colossi dell'auto General Motors ( GM.N

ORE 15,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2592/97 1,2790

DOLLARO/YEN JPY= 91,97/99 91,74

EURO/YEN EURJPY= 115,75/78 117,35

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8844/49 0,8950

ORO SPOT XAU= 967,10/9,10 940,90/2,90