Yen avanza su dollaro ma scende su euro in Asia, forte euro/dlr

TOKYO, 15 dicembre (Reuters) - La divisa nipponica sale dello 0,4% su dollaro in Asia. Reduce da un massimo dal 1995 a 88,10 yen per dollaro venerdì, lo yen è tornato a indebolirsi in parallelo a rialzi dei listini asiatici che hanno incoraggiato la propensione al rischio.

Alle 8,35 il dollaro/yen JPY= scambia a 90,96/1,01 in calo dello 0,37% da venerdì sera.

Avanza di 0,3% invece l'euro/yen EURJPY= a 122,44/45.

In rialzo di 0,7% l'euro/dollaro EUR= dopo un massimo da due mesi a 1,3478 dollari.

Secondo gli operatori l'euro beneficia dai recenti commenti di vari esponenti della Banca centrale europea che lasciano spazio a dubbi sull'ampiezza e la rapidità dei prossimi tagli dei tassi in Europa.