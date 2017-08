Forex, euro prossimo a minimo sei mesi contro yen

TOKYO, 6 settembre (Reuters) - Euro poco lontano dal minimo degli ultimi sei mesi contro yen e sette settimane contro dollaro in chiusura di seduta sulla piazza asiatica.

Si tratta della sesta sessione consecutiva di correzione per la valuta unica europea, penalizzata da un clima di forte avversione al rischio che sostiene investimenti in divise rifugio come dollaro e franco.

Giornata clou per la valuta unica sarà quella di dopodomani con il consiglio Bce, in cui sarà importante interpretare le parole di Trichet per capire quale sia la valutazione di Francoforte in una fase tanto delicata per la zona euro.

Sotto pressione anche le divise più sensibili ai corsi delle commodities, prima fra tutte quella del dollaro australiano che sconta anche la conferma del livello dei tassi da parte della banca centrale.

"Senza un sostegno in tono rialzista da parte della Bce l'euro resterà molto vulnerabile" si legge in una nota degli analisti di Societe Generale.

Intorno alle 7,45 euro a 1,4054/56 dollari EUR= dalla precedente chiusura di 1,4092, dollaro/yen JPY= a 76,76/81 da 76,92 ed euro/yen EURJPY= a 107,91/98 da 108,45.